Bahia volta a registrar manchas de óleo no litoral

247 - Novas manchas de óleo foram identificadas na Bahia. A Capitania dos Portos as registrou na Praia de Itacimirim, a cerca de 80 km da capital, Salvador, na última segunda-feira, 28. Segundo a Marainha, militares foram deslocados até o local para avaliar a área afetada e remover os resíduos.

Testes serão feitos para identificar de onde surgiram os resíduos e saber qual a substância que está poluindo as águas baianas.

"Foi criado um grupo de trabalho entre a Marinha do Brasil e representantes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e Prefeitura Municipal de Camaçari", diz nota da Marinha enviada ao UOL.

"O material oleoso possui consistência pastosa rígida, aparecendo somente na maré baixa, misturado à areia da praia. As ações de remoção estão sendo realizadas de maneira cuidadosa, sob supervisão de pessoal técnico do IBAMA, INEMA e ICMBio", concluiu a nota.

Segundo a Capitania, até o momento já foram retirados cerca de 300 kg do material, 60% dos resíduos identificados.

