Bailarina Thais Carla comemora condenação de humorista por gordofobia: "fiz isso não só por mim, mas por todas pessoas gordas"

247 - A bailarina Thais Carla comemorou pelas redes sociais nesta quarta-feira (6) a condenação de um humorista por gordofobia.

O caso foi julgado pela 4ª Vara Cível do Sistemas de Juizados Especiais da Comarca de Salvador e o humorista foi condenado a pagar R$ 5 mil por danos morais. A ação não é passível de recurso. O nome do humorista não foi divulgado.

"Me ridicularizou com diversas frases preconceituosas e gordofóbicas. Essa foi a primeira vez que um juiz deferiu diretamente a condenação pela violação de gordofobia em primeiro plano, o que é um excelente ganho para todas pessoas gordas", compartilhou ela com os seguidores", manifestou Thais.

Na sentença, a juíza Carolina Almeida da Cunha Guedes declarou: “no caso dos autos, a postura do réu transcende a esfera da mera utilização indevida da imagem, a autora foi gratuitamente ofendida, avacalhada nas redes sociais pelo réu e seus seguidores. Desta forma, a obrigação de reparar o dano decorre do próprio uso indevido da imagem, notadamente quando viola a dignidade da parte autora.”

A artista incentivou seus seguidores a lutarem por seus direitos: "lutem pelos direitos de vocês! Espero que essa ação sirva para inspirar muitas outras pessoas. Ninguém pode nos ofender livremente e achar que 'tudo bem'. Fiz isso não só por mim, mas por todas pessoas gordas que sofrem ataques. Não merecemos viver isso caladas!"

