Balanço aponta morte de 20 menores de idade durante motim da PM no Ceará

Dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Ceará mostram o crescimento da violência no Estado durante o motim policial edit

247 - Um balanço dos dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Ceará aponta que, nos noves primeiros dias do motim policial do Ceará, 20 menores de idade teriam morrido - inclusive, uma bebê de um ano de idade e um adolescente de 12 anos. São dados divulgados pelo G1.

Há a possibilidade de os números serem ainda maiores, uma vez que os dados da SSP do estado não dão conta de todos os dias da greve, entretanto. A paralisação durou 13 dias, e os dados dizem respeito apenas ao período entre os dias 18 e 26 de fevereiro - em que ocorreram 225 assassinatos em mais de 50 municípios do Ceará, donde 9% representam as mortes de menores de idade.

Em relação aos primeiros 25 dias de fevereiro do ano passado, houve crescimento de 138% nas mortes violentas. A média de homicídios entre 1º de janeiro e 17 de fevereiro era de oito por dia. Já entre os dias 18 e 26 (durante o motim), a média diária foi para 24,5.

No domingo, 1, os policiais militares optaram por acabar com a paralisação, mesmo sem a conquista de sua principal reivindicação: anistia para todos os amotinados. Na segunda, 2, os batalhões foram desocupados.