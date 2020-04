Bebê de 3 meses com coronavírus morre no Ceará

A criança foi encaminhada a um hospital no município em 30 de março com dificuldades respiratórias e faleceu em decorrência de complicações como bronquiolite e pneumonia edit

247 - De acordo com a Secretaria Municipal de Iguatu, no interior do Ceará, uma bebê de três meses diagnosticada com o novo coronavírus morreu na sexta-feira (3).

A criança foi encaminhada a um hospital no município em 30 de março com dificuldades respiratórias e faleceu em decorrência de complicações como bronquiolite e pneumonia.

O Ceará registra 1.013 casos de Covid-19 confirmados pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesa), de acordo com dados atualizados nesta segunda-feira (6). Ao todo, 29 pessoas morreram.

