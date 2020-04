Bebê recém-nascido morre com coronavírus em Natal

É o mais jovem a morrer pela doença no Brasil e o 11º óbito registrado no Rio Grande do Norte, o terceiro na capital potiguar edit

Do Saiba Mais - secretaria de Estado de Saúde Pública confirmou nesta quarta-feira (8) a morte de um bebê recém-nascido por Covid-19 em Natal. É o 11º óbito registrado no Rio Grande do Norte, o terceiro na capital potiguar. Por se tratar de uma criança com 4 dias de vida, o caso é inédito no Estado e está sob investigação complementar.

O secretário-adjunto da Sesap Petrônio Spinelli afirmou que o bebê nasceu com dificuldade de respiração e, após as primeiras investigações, o diagnóstico foi confirmado. O óbito ocorreu ainda na maternidade. A mãe da criança está sob investigação para saber se também está com a doença.

"O aprofundamento da avaliação vai determinar. É uma doença nova, uma discussão mundial, não sabemos se o contágio foi pós-parto. O que a gente já sabe é que todas as faixas etárias poderão ter a doença grave e vir a óbito. A mãe está sob investigação”, afirmou.

O número de pacientes infectados pelo novo Coronavírus subiu para 261, em 22 municípios diferentes do Estado. Até o momento, a Sesap também confirmou 2.619 casos suspeitos em 139 cidades.

Continue lendo no Saiba Mais.

Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso