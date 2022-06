Bivar defende fundo de estabilização para Petrobrás e diz que Bolsonaro 'passou três anos dormindo'

'A Petrobrás precisa de um fundo social para acompanhar as variantes do mercado', disse o pré-candidato do União Brasil. Bolsonaro 'ficou três anos dormindo', afirmou Luciano Bivar edit

247 - Presidente do União Brasil e pré-candidato do partido à Presidência da República, o deputado federal Luciano Bivar (PE) comentou sobre a privatização da Petrobrás, defendida pelo governo Bolsonaro, e disse que o "liberalismo por si só não tem o poder de tomar conta dos bens do Estado".

"Mas ela tem que ter outros competidores. A Petrobrás precisa criar um fundo social de amortecimento para acompanhar as variantes do mercado internacional. Não é por ser liberal que tem que privatizar tudo. As empresas que são rentáveis têm que permanecer", afirmou o parlamentar em entrevista ao jornal O Estado de S.Paulo.

Jair Bolsonaro (PL) "não fez nada" no período nos três anos e seis meses de governo. "Tem muita coisa que precisa mudar nesse País. Bolsonaro não fez nada. Ficou dormindo esses três anos", disse.

Bivar discutiu a possibilidade de apoiar Fernando Haddad (PT) na disputa pelo governo do estado de São Paulo. Os dois pré-candidatos ainda não confirmaram a aliança.

