BNDES aprova R$ 43,8 mi para planta de carvão vegetal da Ferbasa na Bahia

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 43,8 milhões para a Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa) implantar uma nova unidade de produção de carvão vegetal em Maracás, no sudoeste baiano.

O projeto contará com aproximadamente R$ 35 milhões provenientes do Fundo Clima e tem como principal objetivo reduzir as emissões de gases de efeito estufa por meio da produção de carvão vegetal com tecnologia de menor emissão de metano. O financiamento corresponde a cerca de 98% do investimento total previsto, estimado em R$ 44,4 milhões.

Projeto busca acelerar descarbonização da siderurgia

A nova planta terá capacidade para produzir 20 mil toneladas de carvão vegetal por ano. O material será utilizado como biorredutor na unidade metalúrgica da própria Ferbasa, localizada em Pojuca (BA), substituindo o carvão de origem mineral por carvão vegetal produzido a partir de florestas plantadas.

Segundo o BNDES, o diferencial do empreendimento está na adoção de um processo tecnológico que reduz significativamente as emissões equivalentes de carbono em comparação aos sistemas convencionais de produção de carvão vegetal.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, destacou os impactos ambientais e econômicos da operação. "O investimento do BNDES fortalece a competitividade da indústria brasileira ao mesmo tempo em que acelera a transição para uma economia de baixo carbono. Ao apoiar a produção de carvão vegetal com menor emissão de metano, o Banco contribui para a descarbonização de uma cadeia estratégica para a siderurgia nacional, incentivando inovação, sustentabilidade e geração de emprego e renda na Bahia", afirmou.

Obras já estão em andamento

A construção da unidade já foi iniciada e deverá ser concluída até dezembro deste ano.

Durante a fase de implantação, a expectativa é de geração de 80 empregos indiretos e 12 diretos. Após o início das operações, o empreendimento deverá criar outros 97 postos de trabalho, entre vagas diretas e indiretas.

Maracás foi escolhida pela disponibilidade de matéria-prima

A escolha de Maracás para receber o investimento está ligada à estrutura florestal da Ferbasa na região. A empresa possui cerca de 5.378 hectares de florestas plantadas no município, garantindo o fornecimento contínuo de madeira utilizada na produção do carvão vegetal.

Essa disponibilidade permitirá o início da operação logo após a conclusão das obras, assegurando o abastecimento da planta metalúrgica da companhia.

Ferbasa é líder nacional em ferroligas

Fundada em 1961, a Ferbasa iniciou suas atividades em Campo Formoso (BA), voltada à mineração de cromo. Dois anos depois, inaugurou seu parque metalúrgico em Pojuca para produzir ferrocromo destinado à fabricação de aços especiais e inoxidáveis.

Hoje, a companhia atua nos segmentos de mineração, metalurgia, recursos florestais e energia renovável. É líder nacional na produção de ferroligas, única fabricante de ferrocromo das Américas e figura entre as 500 maiores empresas do Brasil, além de integrar o grupo das dez maiores indústrias em operação na Bahia, conforme o ranking Valor 1000 de 2025.