Bolsonarista grava vídeo atacando Alexandre de Moraes: "seu verme, você não vale nada"

Bolsonarista se chama Tatiana Bandeira e é moradora do Recife edit

Apoie o 247

ICL

247 - Uma bolsonarista identificada como Tatiana Bandeira, moradora do Recife, gravou um vídeo disparando diversos ataques ao ministro do STF e presidente do TSE, Alexandre de Moraes.

“Você é um verme, você não vale nada”, disse a extremista ao dizer que ele manipulou o resultado das eleições.

Nesta terça-feira (11) foi divulgado que os militares não encontraram fraude nas urnas e Jair Bolsonaro proibiu a divulgação do relatório.

Bom dia, @alexandre. Tatiana Bandeira, moradora de Recife, gravou um vídeo te xingando e acho que ela merece responder pelas falas antidemocráticas contra você e o @STF_oficial pic.twitter.com/Pg0ONxzl6q — Sacha Faria (@sacha_faria) October 11, 2022





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.