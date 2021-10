Bolsonarista incita que fazendeiros atirem contra membros do MST

No Twitter, o bolsonarista autointitulado “Black Power do Bolsonaro”, Maicon Sulivan, publicou na tarde desta terça-feira (19) uma mensagem incitando fazendeiros à atirarem nas(os) Sem Terra edit

MST - No último sábado (16), o MST do Rio Grande do Norte ocupou uma área nas margens da RN-188, que liga os municípios de Jucurutu e Caicó, região do Seridó Potiguar.

A ocupação aconteceu com aproximadamente 150 famílias, com o objetivo de lutar pela terra e Reforma Agrária Popular, num contexto em que a fome e o desemprego assolam o país.

O “Acampamento Retomada Seridó” está localizado nas proximidades da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN). Encontra-se em fase de construção das moradias, em barracos de lona, para abrigar cerca de 300 famílias Sem Terra vindas de vários municípios da região.

A ocupação da rodovia, que é uma área pública, aconteceu de forma pacífica. Entretanto, após a ocupação, muitos blogs sensacionalistas bolsonaristas disseminaram informações falsas, baseadas em supostos áudios vazados nas redes sociais e incitando ataques à tiros aos Sem Terra.

As famílias que ocupam as margens da BR o fazem em reivindicação por Reforma Agrária, oriundas de comunidades e bairros periféricos da região. São pessoas que necessitam do acesso à terra para obter condições de subsistência, trabalho e vida digna no campo.

Bolsonarista incita que atirem sobre Sem Terras

No Twitter, o bolsonarista autointitulado “Black Power do Bolsonaro”, Maicon Sulivan, publicou na tarde desta terça-feira (19) uma mensagem incitando fazendeiros à atirarem nas(os) Sem Terra:

“MST está planejando invadir fazendas na região do Seridó (RN/PB), a informação parte de áudios que vazaram.” Proprietários, vocês já sabem como resolver isso né? [emotions de arma e bala]

Acampadas(os) desmentem a existência dos áudios e a intenção de ocupar terras privadas na região. “Em momento algum houve áudios ou coisas desse tipo, isso são fakenews bolsonaristas que ocorrem muito aqui na região”, menciona o acampado Jonh Nascimento, lamentando o uso de notícias falsas e incitação de violência sobre as famílias acampadas.

Acampamento Retomada Seridó

Acampadas(os) afirmam ainda que está previsto na Constituição Federal de 1988, no artigo 188-186, que toda terra deve cumprir sua função social, do contrário deve ser destinada para a finalidade de Reforma Agrária.

“O movimento está aqui reafirmando que a luta que estamos fazendo é uma luta legal, estamos à margem da BR, em um acampamento permanente. E esse acampamento só vai sair daqui quando as autoridades solucionarem a questão da terra aqui da região do Seridó, que seria um assentamento para as 300 famílias Sem Terra aqui da região, tanto de Caicó quanto da região ao redor”, declaram.

A direção do MST no estado também informou que os próximos passos sobre as reivindicações feitas pelas famílias serão formalmente encaminhados por meio de um pedido de diálogo com o Governo e com a Secretaria do Desenvolvimento Rural e da Agricultura Familiar (SEDRAF).

Quanto à incitação de crime e ameaças contra as(os) acampadas(os), a direção do MST no Rio Grande do Norte declara que “já está tomando providências jurídicas cabíveis, no sentido de acionar os órgãos de segurança pública para apurá-las.”

*Editado por Fernanda Alcântara

