Bolsonaristas abandonam ACM Neto e defendem o 'JeroNaro', voto casado em Jerônimo e Bolsonaro

247 - Lideranças políticas da Bahia que apoiaram a candidatura de ACM Neto (União Brasil) ao governo da Bahia estão aderindo à postulação de Jerônimo Rodrigues (PT) no segundo turno. No primeiro turno, Jerônimo teve 49,45% dos votos válidos contra 40,8% de ACM Neto e 9,08% do bolsonarista João Roma (PL). De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, a movimentação inclui até o que foi batizado de JeroNaro", que prega o voto casado em Jerônimo e em Jair Bolsonaro (PL).

“O movimento partiu de setores mais conservadores que não tiveram sucesso nas urnas. O primeiro a mudar de lado foi o vereador e deputado federal em exercício Joceval Rodrigues (Cidadania). Ligado à Igreja Católica, ele foi líder da maioria na Câmara Municipal de Salvador na gestão ACM Neto”, destaca a reportagem.

O presidente estadual do PSC, Heber Santana, rompeu com ACM Neto, de quem foi secretário municipal, e se engajou na campanha de Jerônimo. O PSC é ligado à Assembleia de Deus.

Apesar disso, o vice-presidente nacional do PSC, Eliel Santana, disse que o apoio ao PT na Bahia não implica no apoio à candidatura ao Planalto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Nacionalmente, continuamos com Bolsonaro. Mudamos de posição aqui na Bahia por insatisfação com o tratamento que foi dado ao nosso partido. Fomos convidados por Jerônimo e vamos fazer a interlocução dele com o segmento evangélico", afirmou.

