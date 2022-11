Bolsonaristas depredam carro de eleitora de Lula em João Pessoa e polícia prende apenas a vítima

Polícia alega que Flávia se recusou a fazer teste do bafômetro; defesa informa que ela se negou a fazer teste no local, mas que se dispôs ao exame na delegacia e polícia se recusou edit

247 - Uma mulher chamada Flávia Bonolo, eleitora do presidente eleito Lula (PT), teve o veículo depredado durante um ato bolsonarista em João Pessoa-PB nesta quarta-feira (2) e acabou sendo a única pessoa detida pela polícia na situação. A informação é do portal g1.

O carro de Flávia possuía um adesivo de Lula na parte de trás e, segundo ela, um grupo de bolsonaristas a hostilizou em frente ao Grupamento de Engenharia do Exército, na Avenida Epitácio Pessoa. Após a hostilização, a mulher avançou com o carro para furar o bloqueio promovido pelos manifestantes golpistas e foi cercada. Com isso, seu carro foi depredado (confira no vídeo abaixo).

A Polícia Militar, então, interveio e interrompeu o episódio de violência. No entanto, a vítima foi detida em flagrante por suposta "embriaguez ao volante" enquanto nenhum dos manifestantes agressores foi preso. A polícia alega que Flávia se recusou a fazer o teste do bafômetro. A defesa da vítima informa que ela teria se negado a fazer o teste no local, mas que se dispôs ao exame na delegacia e a polícia se recusou.

"Indaguei o policial sobre o porquê de ele estar se recusando (a autorizar Flávia a fazer o teste na delegacia) e ele simplesmente falou: ‘porque ela já tinha se recusado’. Ora, se ela pode fazer uma contraprova, eu me pergunto por que um agente de segurança se negou a fazer o teste nela?”, questiona o advogado da condutora, Getúlio Souza.

Flávia foi indiciada por direção sob efeito de álcool e lesão corporal, tendo sido liberada após o pagamento de uma fiança de R$ 600.

