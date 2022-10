Bolsonaro anuncia desoneração da folha da saúde, mas não entra em detalhes sobre piso da enfermagem

Anúncio foi feito durante compromisso de campanha na Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil em Recife edit

247 - Sem entrar em detalhes, Jair Bolsonaro (PL) disse nesta quinta-feira (13), durante a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil (CGADB), em Recife, Pernambuco, que vai desonerar a folha de pagamento da saúde. As informações são do jornal Correio Braziliense.

“Eu mandei, coisa rara, e pedi para ele [Paulo Guedes] desonerar a folha da saúde no Brasil. São 17 setores que já estão desonerados, e ele falou que eu poderia anunciar a desoneração da saúde no Brasil. O impacto é compatível”, disse Bolsonaro.

Na ocasião, Bolsonaro chegou a falar sobre o piso nacional da enfermagem, sancionado por ele e suspenso pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por 7 votos a 4. Bolsonaro sinalizou que vai conversar com o STF, mas não deu detalhes sobre as medidas.

