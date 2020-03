Bolsonaro “brinca com a vida humana”, diz Rui Costa

247 - O governador da Bahia, Rui Costa (PT), criticou a falta de repasses do governo Jair Bolsonaro aos estados do Nordeste durante a pandemia do coronavírus. O chefe do Executivo baiana disse que o governo repassou uma quantidade de dinheiro que, na prática, equivale a R$ 2 por habitante. De acordo com o chefe do Executivo baiano, o ocupante do Planalto “brinca com a vida humana”. A entrevista foi concedida ao Fórum Onze e Meia.

“Os estados estão com muita dificuldade para conseguir insumos para os hospitais, em especial respiradores. A situação está muito crítica, com escassez inclusive de máscaras para os profissionais de saúde”, conta o governador. “Não dá para entender essa estratégia do ministério. A centralização faria sentido para comprar mais barato, mas centralizar as comprar e reter isso no estoque do governo federa não faz sentido”, conta.

