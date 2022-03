Bolsonaro confirma candidatura de Gilson Machado ao Senado por Pernambuco

O chefe de governo afirmou ainda que o candidato do PL ao governo de Pernambuco será o prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Anderson Ferreira edit

247 - O chefe de governo, Jair Bolsonaro, divulgou vídeo nesta quinta-feira, 10, em que confirma a candidatura do ministro do Turismo, Gilson Machado, ao Senado por Pernambuco.

O prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Anderson Ferreira, vai disputar o governo de Pernambuco nas eleições deste ano, afirmou ainda Bolsonaro.

“Cada vez mais estamos nos organizando para que possamos bem representar nosso estado e o Brasil por ocasião do futuro político que se apresenta para todos nós. Estamos somando forças com o nosso pré-candidato ao governo de Pernambuco, Anderson Ferreira, e com Gilson Machado para o Senado. Estamos juntos. O Brasil é nosso”, disse Bolsonaro.

Machado e Ferreira disputarão as eleições pelo PL, partido de Bolsonaro.

Paulo Guedes Landim de Carvalho, amigo de tiro de Eduardo Bolsonaro, vai assumir a pasta no lugar do ministro do Turismo.

