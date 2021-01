Bolsonaro critica isolamento novamente: 'Brasileiro é forte' e 'não tem medo do perigo'

"Nós sabemos quem é que são os vulneráveis: os mais idosos e os com comorbidade. O resto tem que trabalhar”, afirmou Bolsonaro, no momento em que o País ultrapassa 220 mil mortos pela pandemia de coronavírus edit

Sputnik Brasil - Ao criticar as medidas de isolamento para combater o coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira (28) que a "política de fechar tudo e ficar em casa não deu certo".

O presidente é contra medidas restritivas à circulação da população desde o início da pandemia. O isolamento é recomendado por especialistas e pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para ajudar a diminuir a disseminação da COVID-19.

Segundo o presidente, tirando idosos e pessoas com comorbidades, o "resto tem que trabalhar".

"A política de fechar tudo e ficar em casa não deu certo. O povo brasileiro é forte, o povo brasileiro não tem medo do perigo. Nós sabemos quem é que são os vulneráveis: os mais idosos e os com comorbidade. O resto tem que trabalhar”, afirmou Bolsonaro.

A declaração foi feita durante cerimônia de inauguração de uma ponte sobre o Rio São Francisco, na BR-101, entre Alagoas e Sergipe.

Brasil ultrapassa 220 mil mortos pela Covid-19

Na quarta-feira (27), foram registradas mais 1.283 mortes pela COVID-19 no Brasil, fazendo total de óbitos pela doença chegar a 220.161. Além disso, foram contabilizados 63.520 novos casos do coronavírus. Total de pessoas já infectadas é de 8.996.876.

Após a curva da COVID-19 ter caído no ano passado, nos últimos meses os números de casos e mortes aumentaram e se mantêm em patamar elevado. Em função disso, muitos especialistas voltaram a recomendar o retorno de medidas de isolamento mais rígidas.

"O apelo que faço é para que reformulem essa política e entendam que isolamento, lockdown e confinamento nos leva para miséria. A economia anda de mãos dadas com a vida. Vida sem recursos e empregos torna-se muito difícil", disse o presidente.

“Meu pai sempre me ensinou: se coloque no lugar das outras pessoas antes de tomar uma decisão. Se eu fosse um dos muitos de vocês que fosse obrigado a ficar em casa, ver a esposa com três, quatro filhos, e não ter, como chefe do lar, como levar comida para casa, eu me envergonharia. Assim sendo, o apelo que eu faço a todos do Brasil: reformulem essa política”, acrescentou.

Elogio ao programa de vacinação

Em seu discurso, Bolsonaro comentou sobre o plano de imunização no Brasil, elogiando a postura do governo. Segundo Bolsonaro, ele sempre se comprometeu a comprar qualquer vacina aprovada pela Anvisa.

"A Europa e países da América do Sul não têm vacina e sabemos que a procura é grande. Assinamos convênios, fizemos contratos e compromissos desde setembro do ano passado com vários laboratórios. Vacinas começaram a chegar e vão chegar para toda população em curto período de tempo", disse o chefe de Estado.

Bolsonaro criticou por várias vezes a qualidade e eficácia vacina chinesa CoronaVac. Ele afirmou, por exemplo, que os brasileiros não seriam "cobaias" e, em outubro, após o Ministério da Saúde ter anunciada acordo para compra do imunizante, disse que o governo não compraria a vacina.

