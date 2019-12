Bolsonaro deixa praia privada e faz teste de popularidade em Salvador

Ele visitou o Farol da Barra, em Salvador, e conversou com pessoas em um posto de gasolina. Os vídeos foram publicados em suas redes sociais edit

247 - Hospedado na Base Naval de Aratu, na Bahia, onde há uma praia privativa, Jair Bolsonaro deixou o local nesta segunda-feira 30 e fez um teste de popularidade nas ruas.

Ele passeou pelo Farol da Barra, conhecido ponto turístico de Salvador, onde foi ovacionado por um grupo e tirou fotos com eleitores, e conversou com pessoas - inclusive caminhoneiros - em um posto de gasolina em Feira de Santana.

Os vídeos foram publicados em suas redes sociais. Segundo informações do Palácio do Planalto, Bolsonaro pode antecipar seu retorno - que seria no próximo domingo, dia 5 de janeiro, e passar o réveillon em Brasília.