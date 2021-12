Bolsonaro diz que ‘Exército está ocupando o sul da Bahia’

A declaração, feita a um apoiador no cercadinho do Palácio da Alvorada, faz referência ao trabalho dos militares no resgate e realocação de vítimas das enchentes e inundações que colocaram 51 municípios da Bahia em estado de emergência edit

Apoie o 247

ICL

247 - Bolsonaro afirmou nesta terça-feira (14), em tom de ironia, que "o Exército está ocupando o sul da Bahia". A declaração, feita a um apoiador no cercadinho do Palácio da Alvorada, faz referência ao trabalho dos militares no resgate e realocação de vítimas das enchentes e inundações que colocaram municípios da Bahia e de Minas Gerais em situação de emergência.

Durante o último fim de semana, Bolsonaro visitou as áreas mais afetadas pelo temporal. Ele pousou em Porto Seguro (BA), de onde pegou um helicóptero para sobrevoar a região. Também esteve em Itamaraju, onde seus seguranças protagonizaram uma cena de ataque a jornalistas da TV Bahia, afiliada da Globo, e TV Aratu , que retransmite o sinal do SBT no estado.

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), afirmou nesta segunda-feira (13) que a viagem que Jair Bolsonaro fez ao estado neste final de semana sob a alegação de ajudar a região do sul do estado, fortemente atingida pelas chuvas, não passou de um “ato de campanha”. Ainda segundo ele, o anúncio da liberação de recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para as famílias afetadas foi uma medida “ridícula”.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE