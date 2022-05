Bolsonaro diz que população "poderia colaborar" e não construir em áreas de risco

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro atribuiu, em parte, a tragédia causada pelas fortes chuvas em Pernambuco à própria população. Já são 93 mortos em decorrência das enchentes e deslizamentos.

"Em parte grande parte nós somos responsáveis, os políticos, mas a população poderia colaborar também evitando, nós sabemos da dificuldade, de fazer sua residência em locais que é sabidamente provável, em havendo um excesso de precipitação, a tragédia se fazer presente", disse o chefe de governo, em entrevista a José Luiz Datena, apresentador da emissora Bandeirantes e pré-candidato ao Senado em São Paulo.

Durante coletiva para tratar sobre as ações do governo federal no estado, Bolsonaro disse que é natural que tragédias como essa ocorram em um país das dimensões do Brasil.

"Tivemos problemas semelhantes em Petrópolis, sul da Bahia, mais ao norte de Minas, estive ano passado no Acre também. Infelizmente, essas catástrofes acontecem, um país continental tem seus problemas", afirmou.

