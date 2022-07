Bolsonaro e Ciro são dois desequilibrados, diz Joaquim de Carvalho

Apoie o 247

247 - O jornalista Joaquim de Carvalho, em entrevista à TV 247 nesta terça-feira (26), comparou o temperamento do candidato Ciro Gomes (PDT) ao de Jair Bolsonaro (PL) e disse que ambos estão no mesmo patamar de desequilíbrio: “o grande problema é que o Ciro tem um desequilíbrio emocional realmente equivalente ao do Bolsonaro”.

O comentário vem após pesquisas mostrarem que o pedetista está perdendo força em sua base, o estado do Ceará, onde o político sempre saiu vitorioso em todas as disputas presidenciais.

“Toda vez que ele disputou a eleição presidencial ele ganhou no Ceará, porque era civilizado, representava o avanço possível e era uma liderança com interlocução nacional. Mas essa página está sendo virada agora”, comentou o jornalista.

Atualmente Ciro convive com um cenário nacionalizado na campanha cearense, que passou a ter palanques alinhados a Bolsonaro e ao ex-presidente Lula (PT).

Para Carvalho, Ciro - que aparece em terceiro lugar nas pesquisas - “será o grande derrotado desta eleição”. “Politicamente ele tem experiência. Ele sabe que não vai ganhar, que não é a hora dele e está comprometendo a liderança que ele tem no Ceará. E agora é irreversível. Ele vai ser o grande derrotado desta eleição”, finalizou.

