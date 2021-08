‘Bolsonaro é presidente da confusão e todos os dias ataca a democracia’, diz presidente do PCdoB-MA

247 - Secretário das Cidades e Desenvolvimento Urbano do Maranhão, o deputado federal licenciado e atual presidente do PCdoB Maranhão, Márcio Jerry, defendeu a postura de governadores diante da omissão do governo federal e de Jair Bolsonaro.

Em entrevista à TV Band, Jerry parabenizou representantes estaduais pelo manifesto nacional em defesa da democracia e da institucionalidade, lançado em meados de agosto, no qual fazem a defesa do Supremo Tribunal Federal (STF), alvo de uma série de ataques do Planalto.

“Bolsonaro não trabalha. É avesso ao trabalho, não tem agenda, é o presidente da perturbação, da confusão e todo dia ataca a democracia. Graças a Deus que há bom senso entre os governadores para combater a pandemia, para defender a vida do povo e a democracia. Os governadores, uma vez mais, estão de parabéns pela atitude em defesa da Pátria, em defesa do Brasil, em defesa do nosso povo e é importante o alerta que eles dão para que o presidente em algum momento acorde desse sono profundo em que ele vive, só com demências antidemocráticas o que é muito ruim para o país”, disse ao Band Entrevista, do último sábado (28).

Para derrotar o bolsonarismo e estancar a escalada autoritária do mandatário, Jerry também voltou a falar sobre a importância da formação de uma frente ampla, não apenas nacionalmente, mas também no estado.

“Em defesa do Brasil da democracia, nós defendemos é nacional uma frente ampla. O Brasil voltar a ter governo que não tem, atualmente. Aqui no Maranhão, para continuar o Maranhão tem um bom governo. Nós defendemos também uma frente ampla por razões diferentes mas com o mesmo conceito”, confirmou.

