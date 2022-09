Bolsonaro inclui em agenda receber honraria em Petrolina mas câmara veta evento

Apoie o 247

247 - A agenda de campanha do candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) nesta terça-feira (27) prevê a entrega do Título Cidadão de Petrolina (PE). No entanto, a Câmara da cidade informou que estão suspensas as solenidades de entrega de títulos honoríficos, outras honrarias e demais eventos solenes durante todo o período eleitoral. A reportagem é do portal Metrópoles.

“A suspensão tem como objetivo prezar pelo dever desta Casa Legislativa de zelar pela lisura do processo eleitoral, assegurar a igualdade de oportunidades entre os candidatos, bem como respeitar os ditames da legislação eleitoral”, diz nota divulgada pela casa legislativa.

A Câmara ainda informou ter recebido solicitações de realização de homenagens para diversas autoridades de vereadores, que foram negadas em cumprimento à portaria que suspendeu as solenidades.

“Cabe esclarecer ainda que, caso a entrega de qualquer honraria anteriormente aprovada seja realizada antes do término do período eleitoral, este ato não tem amparo do Poder Legislativo Municipal e fere a orientação normativa estabelecida por esta Casa Legislativa”, finaliza a nota.

