Bolsonaro: 'Lamento que final da carreira de Moro seja desta forma'

Jair Bolsonaro também afirmou que "o STF não deveria liberar o trecho da reunião sobre política internacional", em referência ao encontro do dia 22 de abril com membros do governo. Na ocasião, ele teria sinalizado a pretensão de interferir na PF, segundo acusações de Sérgio Moro edit

247 - Jair Bolsonaro disse lamentar que "o final da carreira de Moro seja desta forma". Ele fez referência à entrega de mensagens entre o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro e a deputada bolsonarista Carla Zambelli (PSL-SP).

Segundo Bolsonaro, Moro saiu da coletiva de imprensa no dia 24 de abril na qual anunciou sua saída do governo e passou as mensagem trocadas com a deputada para "o Bonner", referência ao âncora do Jornal Nacional, William Bonner.

Em entrevista ao blogueiro Magno Martins, transmitida nas redes sociais e pela Rede Nordeste de Rádio, Bolsonaro disse que o novo diretor-geral da Polícia Federal, Rolando Alexandre de Souza, "tem carta branca para trabalhar" e negou que tenha intenção de interferir na PF, conforme acusou Moro.

Na coletiva, Moro anunciou a demissão após Bolsonaro exonerar Mauricio Valeixo da Diretoria-Geral da PF. Na ocasião, o ex-juiz apontou crime de responsabilidade do seu então chefe. "O presidente me relatou que queria ter uma indicação pessoal dele para ter informações pessoais. E isso não é função da PF", denunciou Moro

A reunião em que Bolsonaro teria sinalizado uma tentativa de interferência na PF aconteceu no dia 22 de abril. "O STF não deveria liberar o trecho da reunião sobre política internacional", disse ele.

O ministro do Supremo Celso de Mello autorizou a abertura de um inquérito com o objetivo de apurar as acusações de Moro.

