Bolsonaro quer passar Semana Santa em Fernando de Noronha, no pico da pandemia do coronavírus

Em meio ao avanço da emergência de saúde provocada pelo avanço do novo coronavírus, Jair Bolsoanro, que já desobedeceu orientações médicas sobre a necessidade de quarentena e anunciou que irá manter sua festa de aniversário e da mulher Michelle, pretende passar a Semana Santa em Fernando de Noronha.

Segundo o blog da jornalista Bela Megale, uma equipe presidencial já visitou o arquipélago para preparar a viagem para o dia 5 de abril. “A data está inserida no período mais agudo, previsto pelo Ministério da Saúde, para a disseminação do covid-19”, ressalta a jornalista.

O governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), porém, determinou o fechamento do aeroporto de Noronha a partir do próximo sábado (21), em função d registro de um caso suspeito do novo coronavírus no arquipélago. Pernambuco já contabiliza 19 casos confirmados da Covid-19. A Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom), não quis comentar o assunto.