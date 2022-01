Bolsonaro reage com mau humor a todos que lhe sugerem ir à Bahia, conta Lauro Jardim

Apoie o 247

247 - Muito criticado por não interromper suas férias no litoral de Santa Catarina para viajar à Bahia e prestar solidariedade e ajuda à população atingida pelas fortes chuvas e enchentes na região, Jair Bolsonaro não gosta nem de ouvir sugestões de seus aliados para ir até o estado.

De acordo com Lauro Jardim, do jornal O Globo, o chefe do governo federal reage com "um caprichado ataque de mau humor" a quem lhe aconselhe a pelo menos sobrevoar os locais atingidos pelas enchentes.

Durante suas férias, Bolsonaro pilotou jet ski, foi a um parque de diversões e visitou uma loja da Havan, de seu apoiador Luciano Hang.

