"Bolsonaro terá que debater diretamente com Lula, sem 'laranjas', e vai tremer", diz Flávio Dino

247 - Senador eleito pelo Maranhão, o ex-governador Flávio Dino (PSB) fez em seu Twitter nesta segunda-feira (3) considerações sobre o primeiro turno da eleição de 2022.

Para ele, Jair Bolsonaro (PL) de fato teve um desempenho melhor que o esperado, com ajuda do orçamento secreto e das medidas eleitoreiras que adotou nos últimos meses, como o aumento do Auxílio Brasil.

Dino, porém, vê um claro favoritismo do ex-presidente Lula (PT). "Algumas observações sobre as eleições no Brasil: 1. Fundo eleitoral e 'orçamento secreto' tiveram grande peso para formação de bancadas no Congresso; 2. Medidas eleitoreiras de Bolsonaro tiveram alguma eficácia; 3. Campo da direita tem grande força social no atual momento; 4. Lula é maior do que o campo da esquerda e por isso faltou muito pouco para vencermos em 1º turno; 5. Bolsonaro terá que debater diretamente com Lula, sem auxílio de 'laranjas', e vai tremer; 6. Contraste favorece Lula, que tem governo mais vitorioso. Por isso, venceremos!", escreveu.

