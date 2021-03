Bolsonaro usa 'informações distorcidas' para semear 'discórdia' com governadores, diz Camilo Santana

“Lamentável que o Sr presidente da República, além de desrespeitar normas sanitárias o tempo inteiro, leve seu tempo a espalhar informações distorcidas e promover discórdia com governadores, quando deveria tentar unir o país para superarmos juntos a gravíssima crise que vivemos", disse o governador do Ceará, Camilo Santana edit

247 - O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), usou as redes sociais para rebater a fake news espalhada por Jair Bolsonaro em sua conta no Instagram de que teria repassado bilhões para que os estados combatessem a pandemia. Para Camilo, Bolsonaro usa “informações distorcidas” para “promover discórdia com governadores”, além de “desrespeitar as normas sanitárias” para conter o avanço da Covid-19.

“Lamentável que o Sr presidente da República, além de desrespeitar normas sanitárias o tempo inteiro, leve seu tempo a espalhar informações distorcidas e promover discórdia com governadores, quando deveria tentar unir o país para superarmos juntos a gravíssima crise que vivemos”, escreveu o governador no Twitter.

Na semana passada, Camilo Santa se recusou a encontrar com Jair Bolsonaro, que estava de passagem pelo Ceará, devido ao risco de aglomeração. "Tenho todo respeito à autoridade, mas não posso compactuar com aquilo que considero um grave equívoco", disse na ocasião.

Veja a postagem de Camilo Santana sobre o assunto.

Lamentável que o Sr presidente da República, além de desrespeitar normas sanitárias o tempo inteiro, leve seu tempo a espalhar informações distorcidas e promover discórdia com governadores, quando deveria tentar unir o país para superarmos juntos a gravíssima crise que vivemos. March 1, 2021

