“Brasil deve ter como meta a escola em tempo integral”, diz Elmano de Freitas

247 - O governador do Ceará, Elmano de Freitas, defendeu em entrevista à TV 247 que os governos federal e estaduais no Brasil devem se articular para garantir escolas em tempo integral.

"Não tenho dúvida de que devemos ter como meta a garantia de que a educação infantil ao ensino médio, esse país precisa ter escola em tempo integral", disse.

O chefe do Executivo cearense também comentou a chamada reforma do ensino médio. Segundo ele, uma parte da medida é positiva. "Não discordamos que os alunos tenham suas escolhas. Acho que novos itinerários, preocupação com ensino profissionalizante. (Queremos) escola que tenha formação geral, mas dando peso diferenciado de carga horário", explicou.

Defensores do projeto aprovado no governo de Michel Temer (MDB) argumentam que a reforma direciona melhor os estudantes para o mercado. Pessoas contrárias avaliam que a interdisciplinaridade do conhecimento é necessária e que as limitações no currículo prejudicam os horizontes profissionais dos alunos.

