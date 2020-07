Caixa misteriosa aparece em praia do litoral nordestino

Metropoles - Frequentadores da praia do Sossego, em Itamaracá (PE), foram surpreendidos por uma caixa misteriosa que apareceu na areia em 23 de junho e ainda permanece no local. O material é semelhante ao encontrado em Ipojuca, no litoral Sul do estado, em 2018.

Análise feita nas caixas encontradas em 2018 mostrou que elas eram produzidas com látex e não ofereciam risco à população.

Pesquisadores da Universidade Federal do Ceará (UFC) concluíram que os pacotes pertenciam a um navio alemão que naufragou a cerca de mil quilômetros do litoral nordestino, em 1944.

A descoberta ocorreu durante as pesquisas para tentar identificar a origem das manchas de óleo que surgiram nas praias do Nordeste.

