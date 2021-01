Caixão com corpo que tinha identificação de risco biológico por Covid é achado em estrada da BA

247 - Um caixão com corpo que tinha identificação de risco biológico por Covid-19 foi encontrado em uma estrada que liga as cidades de Correntina e São Desidério, no oeste da Bahia. A reportagem é do portal G1.

O caso aconteceu no sábado (23). A prefeitura de Correntina informou que o caixão era transportado em um carro funerário, caiu quando o veículo passava pela estrada, e o motorista do carro funerário não percebeu a situação. O corpo foi encontrado por algumas pessoas que estavam no local. A população pegou o número de telefone da funerária, que estava em um papel preso no caixão, e ligou para o estabelecimento.

O conhecimento liberta. Saiba mais