Câmara de Olinda aprova maior honraria para Lula; entrega acontece em ato nesta quinta (21)

Por Maria Lígia Barros, do BDF - O ex-presidente e pré-candidato à Presidência da República (PT) Luiz Inácio Lula da Silva foi agraciado pela Câmara Municipal de Olinda com a Medalha de Mérito Aloíso Magalhães, maior honraria da cidade. Concedida nesta terça-feira (19), a homenagem foi aprovada na Casa por 13 votos a favor, 1 contra e 3 abstenções.

O próximo passo é a cerimônia de entrega da medalha, que está marcada para esta quinta-feira (21), quando Lula faz ato público no Classic Hall, em Olinda, em passagem por Pernambuco.

A proposição foi protocolada na última quarta-feira (13) pelo vereador Vinícius Castello (PT) - que é pré-candidato estadual - e foi lida na sessão da quinta-feira (14). Ao Brasil de Fato Pernambuco, o parlamentar disse que a proposta vem para "dar luz aos reconhecimentos de quem respeita as instituições democráticas, quem pauta sobre o direito mais básico da população mais vulnerável, de quem já mostrou que faz e que pode fazer mais".

"Nesse momento do país, conceder uma honraria máxima ao presidente Lula é sinalizar que em Olinda e em Pernambuco não há espaço para a intolerância, o ódio e a exclusão. Poder contar com o apoio dos meus pares foi essencial. Justamente porque semanas atrás houve a derrubada da medalha que poderia ser concedida ao presidente e a primeira dama e não o foi [no Recife], Olinda protagonizar essa honraria demonstra que nessa cidade e nesse Estado só há espaços para quem respeita o seu povo e luta pela mudança efetiva na busca de um país de todas as pessoas", afimou Castello.

O único voto contrário à proposta foi do vereador Jojó Guerra, do partido do presidente Jair Bolsonaro (PL). As abstenções foram por ausência no plenário; não estavam presentes os vereadores Bruno de Melo (Cidadania), Jesuino Araújo (Cidadania) e Denise Almeida (Republicanos). Veja, ao fim do texto, a lista dos parlamentares que foram favoráveis ao requerimento.

As sessões da Câmara de Olinda são transmitidas ao vivo pelas redes sociais - foi assim em todas as audiências de 2022. Mas, excepcionalmente nesta terça-feira, não houve exibição.

Homenagens à família Bolsonaro não foram aprovadas no Recife

No início deste mês, uma proposta para condecorar Jair Bolsonaro com a maior honraria do Recife quase foi à votação na Câmara de Vereadores da capital. Com a repercussão da notícia, pressão popular e tensão interna do partido, o autor Dilson Batista (Avante) voltou atrás e retirou o requerimento da pauta às vésperas da votação.

Batista é da mesma sigla que o deputado federal Sebastião Oliveira, o parlamentar confirmado como pré-candidato a vice-governador na chapa de Marília Arraes (Solidariedade). A ex-petista apoia a candidatura de Lula.

Mesmo assim, o requerimento da vereadora Michele Collins (PP) para homenagear a primeira-dama Michelle Bolsonaro chegou a ser votado no dia 5 de julho. Na data, movimentos populares fizeram manifestação contrária à proposição, em frente à Câmara. O requerimento foi vetado por 16 votos contra 9.

Saiba como votaram os vereadores de Olinda:

A favor:

Vinicius Castello, PT

Dete Silva, PC do B

Saulo Holanda, Solidariedade

Felipe Nascimento, Solidariedade

Ricardo Sousa, PSL

Tonny Magalhães, PSD

Flavio Nascimento, PSD

Vlademir Labanca, PSC

Irmão Biá, PRTB

Tostão de Olinda, PMB

Everaldo Silva, PDT

Mizael Prestanista, MDB

Contraa:

Jojó Guerra, PL

Abstenções:

Jesuíno Araújo, Cidadania

Bruno D' Melo, Cidadania

Denise Almeida, Republicanos

