Câmara de Petrolina desmente Bolsonaro e nega entrega de título de cidadão

247 - A Câmara Municipal de Petrolina (PE) negou nesta terça-feira (27) que tenha entregue um título de cidadão da cidade ou qualquer "entrega de honrarias" a Jair Bolsonaro (PL), desmentindo uma informação divulgada pelo próprio presidente e candidato à reeleição.

Durante sua passagem pela cidade do sertão pernambucano, Bolsonaro afirmou que agora se sentia, "de fato, um cabra da peste". "Com esse título do povo, eu agora sou, de fato, um cabra da peste", disse Bolsonaro.

Segundo a Câmara de Petrolina, há um decreto em vigor que "suspende as solenidades de entrega de títulos honoríficos, outras honrarias e demais eventos solenes durante o período eleitoral". De acordo com reportagem do UOL, o "título" teria sido tão somente um gesto de iniciativa do ex-ministro do Turismo Gilson Machado, candidato ao Senado pelo PL em Pernambuco.

A Câmara buscou esclarecer ainda que, caso a entrega de qualquer honraria anteriormente aprovada seja realizada antes do término do período eleitoral, o ato não tem amparo do Poder Legislativo Municipal e fere a orientação normativa estabelecida pela Casa.

