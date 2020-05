Camilo Santana anuncia retomada a partir de 1º de junho no Ceará

17 setores da indústria e comércio poderão retornar às atividades, com restrições, a partir do mês que vem edit

247 - O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), anunciou nesta quinta-feira (28) um plano para o relaxamento do isolamento social e retomada das atividades no estado a partir de 1 de junho.

“É uma espécie de teste para avaliar o comportamento das empresas e também das pessoas. É com essa avaliação que será decidida a possibilidade de seguir com o plano para a reabertura das próximas fases”, ressaltou o governador, que completou: “Haverá horários de funcionamento diferentes para essas empresas. Dentro do decreto, vai ser preciso monitorar os funcionários, com medição de temperatura, testagem. Vai depender muito do compromisso de todos”, falou o governador.

Nesta primeira fase de retomada das atividades, estão permitidos no Ceará 17 segmentos: construção civil, com 30% da capacidade, indústria química e metalúrgica, artigos de couro e calçados, saneamento e reciclagem, energia, artigos do lar, têxteis e roupas, agropecuária, móveis e madeira, automotiva, saúde e esporte e lazer.

Ao todo, 66.975 empregos serão retomados.

