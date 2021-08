Camilo Santana cancela compra da Sputnik V e denuncia sabotagem do governo federal

Governador do Ceará diz que decisão, feita junto de outros governadores do Nordeste, ocorre após “novas limitações impostas pela Anvisa, do Governo Federal, que desde o começo desse processo tem colocado sucessivas barreiras para a efetivação da importação e uso da vacina” edit

247 - O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), explicou os motivos do cancelamento da compra da Sputnik V por ele e outros governadores do Nordeste. Mais cedo, o presidente do Consórcio do Nordeste e governador do Piauí, Wellington Dias (PT), havia anunciado a decisão .

Camilo afirmou que o fato decorre de “novas limitações impostas pela Anvisa, do Governo Federal, que desde o começo desse processo tem colocado sucessivas barreiras para a efetivação da importação e uso da vacina”. Ele lembrou que a compra da vacina russa previa mais de 5,5 milhões de doses para o Estado.

“A Sputnik V, que está sendo usada em 69 países e tem eficácia comprovada de 91,6%, seria mais uma vacina para ajudar a salvar a vida de milhares de brasileiros e brasileiras. Diante da lentidão do Governo Federal no fornecimento de vacinas para os estados, temos buscado todas as formas de aquisição direta junto aos laboratórios para acelerar a vacinação, principalmente com a ameaça da nova variante Delta”, completou.

Informo aos cearenses que o Governo do Ceará, juntamente com os outros governadores do Nordeste, decidiu suspender o contrato de compra da vacina Sputnik V, que previa mais de 5,5 milhões de doses para o nosso estado. (cont) August 5, 2021





A Sputnik V, que está sendo usada em 69 países e tem eficácia comprovada de 91,6%, seria mais uma vacina para ajudar a salvar a vida de milhares de brasileiros e brasileiras. (cont) — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) August 5, 2021





Seguimos firmes agora para a aquisição de mais 3 milhões de doses da Coronavac para os cearenses, através de contrato direto com o Instituto Butantã. Repito o que tenho dito: só descansarei quando todos os cearenses estiverem vacinados. — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) August 5, 2021

