Camilo Santana diz que "Brasil chora" diante das 100 mil mortes por Covid-19

247 - O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), lamentou as 100 mil mortes por Covid-19 atingidas pelo Brasil neste sábado (8) e classificou o episódio como "um dos momentos mais tristes" da história do País.

"Que a incalculável perda dessas mais de 100 mil vidas e a imensurável dor de suas famílias jamais sejam esquecidas. O Brasil chora diante de um dos momentos mais tristes de sua história. Mas precisa ser forte para continuar lutando. Por mais dignidade, amor e respeito à vida", escreveu o governador.

