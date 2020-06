Camilo Santana diz que Lula se equivoca ao não apoiar manifesto contra Bolsonaro

Segundo o governador do Ceará, que é contra o impeachment, é preciso parar de “remoer” o passado e buscar uma união entre as forças de centro-esquerda edit

247 – Entrevistado no Roda Viva, na noite de ontem, o governador do Ceará, Camilo Santana, que é do PT, fez uma crítica ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por não assinar o manifesto Juntos, contra o autoritarismo de Jair Bolsonaro. Segundo ele, Lula está “equivocado” e é preciso parar de “remoer” o passado e buscar uma união entre as forças de centro-esquerda. Camilo também se disse contra o impeachment de Bolsonaro e defendeu a troca no comando da presidência da República nas urnas, em 2022.

Camilo discordou do pedido de impeachment apresentado pelo PT e afirmou que a medida é “extrema”. Segundo o petista, “remédio para governo ruim é pressão popular”, segundo aponta reportagem do jornal Valor Econômico sobre a entrevista.

