Camilo Santana e Elmano de Freitas iniciam campanha em ônibus lotado e evitam polêmica com Ciro: 'sem rancor' (vídeo)

247 - Candidato ao Senado pelo Ceará, o ex-governador Camilo Santana (PT) compareceu a um Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) junto com o candidato ao governo estadual Elmano de Freitas e pediu votos para a chapa. "Campanha bonita, alegre, sem rancor, sem ódio e mostrando que o Elmano é o mais preparado", disse.

Em julho, o PDT escolheu o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio como o nome da sigla para concorrer ao governo estadual. Ele disputou a votação interna com a governadora Izolda Cela (PDT).

O ex-prefeito tinha o apoio do presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), e do presidenciável da sigla pedetista, Ciro Gomes. Izolda contava com o apoio de Camilo Santana.

Elmano e Camilo abrem campanha em VLT lotado e evitam polêmica com Ciro: "Sem rancor, sem ódio", diz Camilo

