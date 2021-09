Camilo Santana pede respeito à democracia e às instituições em meio à manifestações golpistas

"Que neste 7 de setembro nosso Brasil tenha reforçados os ideais do respeito, da tolerância e da justiça social. E que nossa democracia e as instituições brasileiras sejam cada vez mais fortalecidas", postou o governador do Ceará nas redes sociais edit

247 - O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), usou as redes sociais para defender as instituições e a democracia dos atos golpistas convocados por Jair Bolsonaro para esta terça-feira (7). Na postagem, Camilo diz esperar que “a democracia e as instituições brasileiras sejam cada vez mais fortalecidas, para que tenhamos um país mais desenvolvido, mais humano e de paz”.

“Que neste 7 de setembro nosso Brasil tenha reforçados os ideais do respeito, da tolerância e da justiça social. E que nossa democracia e as instituições brasileiras sejam cada vez mais fortalecidas, para que tenhamos um país mais desenvolvido, mais humano e de paz”, postou o governador no Twitter.

Confira a postagem de Camilo Santana sobre o assunto.

Que neste 7 de setembro nosso Brasil tenha reforçados os ideais do respeito, da tolerância e da justiça social. E que nossa democracia e as instituições brasileiras sejam cada vez mais fortalecidas, para que tenhamos um país mais desenvolvido, mais humano e de paz. 🇧🇷 pic.twitter.com/pcTZC9sSrp — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) September 7, 2021

