Camilo Santana prorroga lockdown por uma semana no Ceará

247 - O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), anunciou neste domingo (4) que será prorrogado por mais uma semana o decreto que estabelece medidas mais restritivas para frear o contágio do novo coronavírus.

"O isolamento tem dado resultado, com redução consistente de casos, mas ainda há uma grande pressão assistencial em nossos equipamentos de saúde. Temos agido sempre de forma segura e responsável, dialogando com os setores e respeitando a ciência. Nossa prioridade é salvar vidas!", afirmou o governador cearense pelo Twitter.

A taxa de ocupação de leitos de UTI para pacientes com Covid-19 no Ceará é de 92,05%. Neste domingo, o estado registrou 4.076 novos casos e 56 óbitos pela enfermidade. Ao todo, mais de 488 mil pessoas contraíram o vírus no estado e 12.806 pessoas morreram.

