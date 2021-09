Camilo Santana sobre 7 de setembro: "minoria barulhenta" não irá alterar o destino dos brasileiros

O governador do Ceará condenou o projeto de poder "autoritário" de Bolsonaro edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), criticou a realização dos atos golpistas marcados para 7 de setembro. Jair Bolsonaro convocou as manifestações como um "contragolpe", e vem subindo o tom das ameaças contra as instituições.

Santana condenou o projeto de poder "autoritário" de Bolsonaro e pediu "respeito e paz". "Não será uma minoria barulhenta, violenta e inconsequente que traçará o destino da maioria absoluta de milhões de brasileiros", reforçou o governador.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE