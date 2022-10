Campanha de Bolsonaro o aconselha a desistir do Nordeste e 'jogar parado'

Ideia é contar com a abstenção na região para prejudicar Lula edit

247 - A campanha de Jair Bolsonaro (PL) tem o aconselhado a 'jogar parado' no Nordeste, informa a Folha de S. Paulo. A avaliação é de que o melhor caminho é deixar o tema 'eleição' esfriar na região e contar com a abstenção para prejudicar o bom desempenho do ex-presidente Lula (PT) entre os nordestinos.

Há ainda a percepção de que apesar da eleição de candidatos bolsonaristas no Nordeste, "usar esse contingente de aliados para convencer os nordestinos a votar poderia ter um efeito reverso".

>>> Bolsonaro cita analfabetismo para justificar perda no Nordeste

Neste segundo turno, Bolsonaro dará mais espaço ao Nordeste em suas propagandas eleitorais, mas seguirá com foco no Sudeste.

Nesta semana, Bolsonaro associou votos nordestinos em Lula ao analfabetismo. O ex-presidente reagiu: "quem tiver uma gota de sangue nordestino não pode votar nesse monstro que governa o país".

