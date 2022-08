Candidata ao governo do Piauí viraliza após rebater mediador durante debate: 'você quer me calar?' (vídeo)

Apoie o 247

247 - A candidata ao governo do Piauí Lourdes Melo (PCO) rebateu nesta quarta-feira (16) o apresentador Joelson Giordani durante o debate realizado pela TV Cidade Verde, em Teresina (PI). Ao todo, nove candidatos ao posto participaram do encontro.

O episódio ocorreu no início do terceiro bloco do debate, quando Giordani sorteou o nome de Lourdes e pediu para que ela se dirigisse ao púlpito. Ela teria 30 segundos para formular a pergunta com tema livre e para qualquer um dos candidatos presentes.

Veja:

Só para deixar claro: isso NÃO é uma esquete do @portadosfundos, ok? pic.twitter.com/ZQYyXhPqSy

