Candidata bolsonarista ameaça governador Rui Costa na Bahia: “eu tenho arma e porte de arma” (vídeo)

247 - Apoiadora de Jair Bolsonaro (PL) e candidata a deputada estadual na Bahia, a advogada Valdete Miranda (PL-BA) ameaçou o governador do estado, Rui Costa e o candidato ao PT para sucedê-lo no cargo, Jerônimo Rodrigues.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Miranda, em tom bastante agressivo, faz ameaças ao governador. A mulher diz que se sentiu 'desrespeitada' porque a caravana da campanha de Jerônimo, que estava neste domingo (11) no município de Cristópolis, cidade a 796 quilômetros de Salvador, passou em frente ao seu comitê eleitoral.

“Eu não aceito o governador vir na porta do meu comitê. Seu governador, não venha de novo. Sou mulher e não tenho medo do senhor. Fica sabendo, não estou te ameaçando, estou afirmando que eu tenho arma e porte de arma, tá? Vem de novo, governador, na porta do meu comitê. E não é só o senhor, não. Tem esse tal de Jerônimo também. Vão procurar o que fazer, me respeita. Sai fora do meu comitê. Não aparece nunca mais aqui, p*”, gritou.

Assista:

Bolsonarista ameaça Rui Costa após passagem de campanha petista em frente a comitê: "Tenho porte de arma"

