Candidata do PT ao Senado, Teresa Leitão sofre acidente e vai a cirurgia

247 - A candidata do PT ao Senado pelo estado de Pernambuco, Teresa Leitão, sofreu um acidente na manhã deste sábado (01). Ela teve uma fratura no fêmur esquerdo, o osso da coxa, durante um ato de campanha junto com Danilo Cabral (PSB) em Paulista, cidade da Região Metropolitana do Recife (PE). De acordo com a polícia, Teresa caiu após tropeçar em uma lombada.

A candidata foi socorrida pelos bombeiros e levada ao Hospital Memorial São José, região central da capital pernambucana.

A candidata afirmou que seu estado é bom e que está acompanhada pela família no hospital.

Teresa não falou se terá como votar neste domingo (02/10).

