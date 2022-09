Candidata é acusada de paga pastores em troca de apoio. Igreja pune

Eliza Virgínia (PP) gastou pelo menos R$ 55 mil com pastores edit

247 - A candidata a deputada federal pela Paraíba Eliza Virgínia (PP), vereadora de João Pessoa, tem distribuído dinheiro para líderes religiosos em troca de apoio, de acordo com informações publicadas nesta sexta-feira (23) pelo colunista Maurílio Júnior. A candidata gastou pelo menos R$ 55 mil com pastores. A informação é pública e consta no site DivulgaCand, da Justiça Eleitoral.

A Igreja Evangélica Assembleia de Deus afastou o pastor Whelton Pinheiro por "descumprimento de normas estatutárias". Veja na coluna de Maurílio o documento com a decisão da instituição religiosa.

Pelo menos cinco pessoas ligadas a Whelton teriam “prestado serviço” a Eliza.

Veja quem recebeu:

Pastor Jean Carlos Holanda R$ 5 mil

Pastor Eron R$ 5 mil

Pastor Laquis Fima R$ 5 mil

Pastor Leandro Alves R$ 10 mil

Pastor Luiz Derco Santiago R$ 5 mil

Filho do pastor Rosildo, David Ferreira R$ 5 mil

Aliados do Pastor Whelton Pinheiro

Franklin Rogério R$ 5 mil

Alan da Silva Soares R$ 5 mil

Andrea do Nascimento R$ 5 mil

Sara Jezielly R$ 5 mil

Melk Haniel Farias R$ 5 mil

