Candidato bolsonarista ao governo de Pernambuco vai a ato de campanha em helicóptero da FAB

Anderson Ferreira acompanhou Jair Bolsonaro em atos de campanha no interior de Pernambuco. Ex-ministro do Turismo Gilson Machado também estava a bordo da aeronave edit

Apoie o 247

ICL

247 - O candidato bolsonarista ao governo de Pernambuco, Anderson Ferreira (PL), utilizou um helicóptero da Força Aérea Brasileira (FAB) para fazer campanha eleitoral na região do agreste pernambucano durante o sábado (17).

Ferreira, que é filiado ao mesmo partido de Jair Bolsonaro, acompanhou o atual ocupante do Palácio do Planalto nos atos de Caruaru e Garanhuns. Segundo a coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, Gilson Machado, ex-ministro do Turismo e candidato ao Senado, também estava a bordo da aeronave.

Os voos de Bolsonaro em aeronaves da FAB para fazer campanha são assegurados pela legislação, mas os custos devem ser ressarcidos pelo partido.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.