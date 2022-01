Candidato do PDT no Maranhão abandona Ciro Gomes e diz que está com Lula

Senador Weverton Rocha (PDT-MA) postou um vídeo em suas redes dizendo que é o “melhor amigo de Lula no Maranhão”. "Estou com Lula e sempre estive", enfatizou edit

247 - O senador Weverton Rocha (PDT-MA) usou suas redes sociais para prestar apoio à candidatura do ex-presidente Lula, abandonando desta forma o candidato de sua sigla, Ciro Gomes, que não consegue ultrapassar os dois dígitos nas pesquisas de intenção de voto.

O senador ainda postou um vídeo em suas redes dizendo que “é o melhor amigo de Lula no Maranhão”, como mostra o vídeo abaixo.

Quem está do lado do povo não tem medo de combate pois sabe que a verdade vai vencer no final. 😂🤝



Estou com @lulaoficial e sempre estive. Pois compactuamos do mesmo sonho de um Brasil 🇧🇷 e Maranhão mais justo, digno e próspero. 💪❤️#Weverton #SempreComAGente pic.twitter.com/8dx6vF8pjm PUBLICIDADE January 15, 2022

Na legenda do vídeo, ele diz: “Quem está do lado do povo não tem medo de combate pois sabe que a verdade vai vencer no final. Estou com Lula e sempre estive. Pois compactuamos do mesmo sonho de um Brasil e Maranhão mais justo, digno e próspero”.

A situação é grave dentro do PDT, informou nesta semana o jornalista Lauro Jardim. Internamente, a candidatura de Ciro está em crise. Deputados do partido avaliam que sua candidatura ao Palácio do Planalto empacou e não terá mais crescimento nas pesquisas. Eles ainda temem o risco de não se reelegerem.

Presidente do PDT, Carlos Lupi está sofrendo pressão de deputados que o abordam com essa inquietação. A resposta é sempre a mesma: a sigla vai com Ciro até outubro. Para o dirigente, a candidatura vai deslanchar.

Se até março Ciro não melhorar seu desempenho nas pesquisas, parlamentares devem abandonar o PDT ou ainda pressionar Ciro para que abra mão da candidatura. A legenda, então, apoiaria o ex-presidente Lula (PT), líder nas pesquisas.

O PT do Ceará anunciou, nesta quinta-feira (13), a chegada de 12 novos prefeitos à sigla. Quatro deles vêm do PDT do ex-governador do estado e presidenciável Ciro Gomes. Com as filiações, a legenda passa a ter 29 prefeitos no estado, que possui 184 municípios. Três dos prefeitos vêm do partido de Bolsonaro, o PL. Os demais cinco vieram do Republicanos, PCdoB, PSDB, MDB e PSol, segundo informações do Estadão.

Diante da corrida eleitoral, negociações envolvendo trocas de partido vêm se intensificando também nos municípios. No legislativo, a janela partidária, período em que deputados estaduais e federais podem trocar de legenda, ocorre entre 3 de março e 1º de abril.

"Nosso partido está mais forte do que nunca e preparado para construir um palanque forte para Lula no Ceará. É admirável ver o compromisso e o afeto desses novos nomes.", escreveu o deputado federal José Guimarães, em seu Twitter.

