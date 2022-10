Candidatos, amigos e familiares lamentam morte do marido Raquel Lyra, candidata ao governo de PE

Apoie o 247

247 - Os candidatos ao governo de Pernambuco, amigos e familiares lamentaram a morte do marido Raquel Lyra (PSDB), que disputa o Executivo estadual. O empresário Fernando Lucena morreu na manhã deste domingo (2), aos 44 anos, na residência do casal em Caruaru, no Agreste pernambucano. Os relatos dos políticos foram publicados pelo portal G1.

O candidato ao governo de Pernambuco Danilo Cabral (PSB) expressou um "sentimento de profundo pesar" a Raquel e à família dela, "que enfrentam a dor da perda do seu marido, Fernando Lucena". "Em nome da minha família, desejo força para atravessar este momento de profunda tristeza. Nada é superior ao conforto da fé. Desejo que Deus os ilumine".

A candidata ao governo pernambucano Marília Arraes (Solidariedade) disse que ela e Raquel sempre tiveram "uma boa relação, conhecia Fernando, fiquei muito chocada, acabei de saber da notícia e me solidarizo muito com ela, inclusive tentei ligar pra ela agora a pouco, não consegui, ela deve estar em um momento muito difícil, mas falei com uma pessoa da família". "A gente fica até sem ter o que dizer porque é uma coisa tão inusitada, uma tragédia tão grande que não tem nem o que falar".

Gilson Machado (PL), candidato ao senado por Pernambuco, prestou solidariedade a Raquel Lyra. "Lamento profundamente o falecimento de Fernando Lucena, marido da minha amiga Raquel Lyra. Que neste momento de dor, Deus dê forças a familiares e amigos".

