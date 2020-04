"Caneta de Bolsonaro está sem tinta", diz Guimarães sobre manutenção de quarentena

"Presidente está cada vez mais acuado e desacreditado", diz o deputado José Guimarães sobre a decisão do ministro Alexandre de Morais que proíbe Jair Bolsonaro de flexibilizar a quarentena em qualquer estado do País edit

247 - O deputado federal José Guimarães (PT-CE) comemorou nesta quarta-feira, 8, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que proibiu Jair Bolsonaro de flexibilizar as regras da quarentena contra o coronavírus em qualquer estado do País.

"Bolsonaro está proibido de suspender a quarentena. Alexandre de Moraes, do STF, atendeu ação da OAB. Presidente está cada vez mais acuado e desacreditado. A caneta BIC não tá falhando. Tá sem tinta mesmo!", afirmou o parlamentar pelo Twitter.

O ministro Alexandre de Morais atendeu parcialmente a pedido da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), segundo o qual o Bolsonaro tem atuado como "agente agravador da crise". A OAB alega que o governo “nem sempre tem feito uso adequado das prerrogativas que detém para enfrentar a emergência de saúde pública, atuando constantemente de forma insuficiente e precária” e pratica “ações irresponsáveis e contrárias aos protocolos de saúde aprovados pela comunidade científica e aplicados pelos Chefes de Estado em todo mundo“.

