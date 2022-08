Capitão Wagner, do União Brasil, lidera disputa pelo governo do Ceará com 35% das intenções de voto, diz pesquisa

Levantamento Real Time Big Data aponta que ele é seguido por Roberto Cláudio (PDT), com 26%, e Elmano de Freitas (PT), com 20% edit

247 - Pesquisa TV Record/RealTime Big Data, divulgada nesta quinta-feira (4), aponta que o candidato do União Brasil, deputado federal Capitão Wagner (União Brasil), lidera a disputa pelo governo do Ceará, com 35% das intenções de voto.

Ele é seguido pelo ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), que registra 26% da preferência do eleitorado cearense, e pelo deputado estadual Elmano de Freitas (PT), com 20%. Como o levantamento possui margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos, Roberto Cláudio e Elmano de Freitas estão tecnicamente empatados.

A pesquisa, realizada entre os dias 2 e 3 de agosto, ainda coloca Adelita Monteiro (PSOL) como candidata ao Palácio da Abolição. Ela, porém, decidiu retirar sua candidatura ao governo estadual para apoiar Elmano de Freitas e disputar uma vaga na Câmara Federal. No cenário pesquisado, ela registrava 1% das intenções de voto. Zé Batista (PSTU) e Serley Leal (UP) não pontuaram.

Os eleitores que dizem que irão votar em branco ou nulo somam 9%. Outros 8% afirmaram não saber em quem irão votar ou não responderam à pesquisa.

A pesquisa ouviu 1.550 eleitores por telefone entre os dias 2 e 3 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e um índice de confiança de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número CE-06152/2022.

