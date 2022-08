Capitão Wagner e Roberto Cláudio disputam as duas primeiras colocações no Ceará

De acordo com pesquisa Ipespe, o candidato do União Brasil lidera a disputa pelo governo do Ceará, com mais de dez pontos percentuais de vantagem para o segundo colocado, do PDT edit

247 - A pesquisa Ipespe, contratada pelo jornal O Povo (CE), mostrou que o candidato Capitão Wagner (União Brasil) lidera a disputa pelo governo do Ceará, com 37% das intenções de voto. Ele é seguido pelo ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT), com 25%, e por Elmano Freitas (PT), com 20%.

De acordo com os números, os candidatos Chico Malta (PCB) e Zé Batista (PSTU) alcançaram 1% cada.

Brancos, nulos e os que disseram não votar em candidato algum somaram 10%, e não souberam ou não responderam, 7%.

Foram entrevistados 1.000 eleitores de todas as regiões do Ceará, com idade a partir de 16 agosto de 2022. A pesquisa teve margem de erro é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos, e um nível de confiança estimado é de 95,45%.

Os números foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-04 Regional Eleitoral (TRE-CE) sob o protocolo CE-07968/2022.

